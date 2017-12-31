На новогоднем столе сегодня ни в коем случае не должно быть свечей! И вот почему...

У нее есть животные-друзья, поэтому необходимо обеспечить хорошее отношение к Тигру, Лошади, Овце (Козе), Кролику и Свинье. Лучше исключить из меню свинину, конину и баранину, а вот говядина, курица и дичь впишутся идеально. Зелень очень любят Лошадь, Кролик и Свинья, поэтому ее должно быть на столе много. Еще Кролику и Свинье понравятся морковь, свекла, картофель и капуста. Как подготовиться ко встрече года Собаки, нам рассказал Игорь Колесник, консультант и преподаватель фэншуй.

Место встречи: мясо, зелень и охра

Этот праздник должен быть максимально незатейливым, непринужденным и домашним — таким же, как и покровительница года. Правило касается не только блюд, но также декора стола и компании, в которой вы будете праздновать: пригласите на вечеринку родных и самых близких друзей.

Чем угощать

Основное блюдо обязательно должно быть мясным: подойдут классические стейки, рулька, отбивные, шашлык и прочее. Приветствуются холодные мясные закуски: нарезанная ветчина, колбаса и паштет, а вот от холодца лучше отказаться. Поставьте на столе большие тарелки со свежим хлебом.

Чтобы порадовать

Собаку, сделайте комплимент ее главному цвету — желтому и оранжевому: пусть на столе будут овощи и фрукты всех оттенков солнца. Собачка — известная сладкоежка: предусмотрите в меню всевозможные сладости. Но будьте попроще: не стоит посвящать готовке 2—3 дня, блюда должны быть простые и быстрые.

Декор стола

Выберите простую глиняную посуду, льняные скатерти, скромные салфетки. Если у вас массивный деревянный стол в деревенском стиле, используйте его без скатерти: простых холщовых салфеток под тарелки будет достаточно. Цвета всего декора тоже должны быть природными и натуральными: идеально подойдут все оттенки желтого, коричневого, золотого, оранжевого, бежевого, песочного, болотного, горчичного и пепельного.

Символ

Для некоторых хозяек существует большое искушение удивить гостей блюдом в виде собаки. Но красиво оно будет выглядеть только до первого погружения ложки в "кулинарный шедевр", а потом стоять развороченным и некрасивым, что вряд ли придется по душе символу года. Лучше украсьте стол керамической или плюшевой фигуркой желтой собачки в знак уважения.

Без огня

От любого открытого огня стоит отказаться — собака его боится. Постарайтесь не зажигать свечей и не использовать бенгальские огни. Если уж очень хочется, можно поставить одну большую свечу в центре стола. Откажитесь и от ароматизированных палочек — резкие и непривычные запахи раздражают Хозяйку года, ведь у нее очень тонкий нюх. Пусть все ароматы будут живыми — мандарины, хвоя и, конечно, вкусное мясо.

Поменьше воды

Наступающая новогодняя ночь имеет энергетику сильной янской Воды. К тому же ночь — время этой стихии. Поэтому добавлять во время празднования еще жидкость — много пить, готовить из замороженных продуктов, есть рыбу — нежелательно. Будьте сдержаны с алкоголем и вообще просто с жидкостями, потому что можно на всех уровнях перегрузить свою мочеполовую систему, и почки могут не справиться. Если будете употреблять алкоголь, то немного и только качественные напитки, которые не принесут вреда.

Одежда и аксессуары

Встречать Новый год лучше в одежде из натуральных тканей. Подойдут наряды теплых оттенков — медь, золото, горчичный, охра, все вариации бежевого. Собака — существо достаточно традиционное, но любит повеселиться, поэтому отдайте предпочтение нарядам, в которых вам будет комфортно и которые не будет стеснять движений, когда вам вдруг захочется поиграть в снежки, побеситься на улице или отправиться к городской елке.