Курицы-предсказательница снова в деле! Вот каким будет Рождество в Эстонии

Курицы-предсказательницы уже не первый раз приоткрывают завесу тайны над интересующими нас вопросами. Так, к слову, в начале года они предрекли неудачу Эстонии на «Евровидении», а также назвали Владимира Путина следующим президентом России.

На этот раз ей предстояло предсказать погоду в период с 24 по 26 декабря…

Как отмечает в видео руководитель портала Elu24 Керту Юккум, все их предыдущие предсказания сбывались. А так как курицы не получают за свои услуги денег, с владельцем портал договорился, что их хотя бы не пустят на суп, в случае, если они перестанут давать верные ответы.

Итак, курицы-предсказательницы уверены, что в Эстонии на рождество СНЕГА НЕ БУДЕТ!

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