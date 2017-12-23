Курицы-предсказательница снова в деле! Вот каким будет Рождество в Эстонии

Портал Elu24 решил выяснить, какая погода ожидает жителей Эстонии в период рождественских праздников. И сделали они это не самым стандартным способом…
23 декабря 2017 г., 11:49
Курицы-предсказательницы уже не первый раз приоткрывают завесу тайны над интересующими нас вопросами. Так, к слову, в начале года они предрекли неудачу Эстонии на «Евровидении», а также назвали Владимира Путина следующим президентом России.
На этот раз ей предстояло предсказать погоду в период с 24 по 26 декабря…
Как отмечает в видео руководитель портала Elu24 Керту Юккум, все их предыдущие предсказания сбывались. А так как курицы не получают за свои услуги денег, с владельцем портал договорился, что их хотя бы не пустят на суп, в случае, если они перестанут давать верные ответы.
Итак, курицы-предсказательницы уверены, что в Эстонии на рождество СНЕГА НЕ БУДЕТ!
Смотри видео целиком!