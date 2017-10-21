Больная Бузова ужаснула Сеть своим видом (ФОТО)

"Температура не спадает пятый день, но времени болеть нет. Побежала на лобное. Берегите себя", – написала Ольга на своей странице в Instagram.

По словам Бузовой, сейчас она работает на износ. "Я уже не помню, когда я последний раз нормально спала...одни репетиции сменяют другие...Я и моя команда готовимся к моим первым сольным концертам круглосуточно", – призналась певица.

Поклонников такие заявления Ольги сильно обеспокоили. Фанаты призывают Бузову быть осторожнее, не забывать посещать врачей, и предупреждают, что работа даже во время банальной простуды может перерасти в очень серьезные проблемы.

Некоторые ужаснулись увидев, до чего себя довела артистка. "Оля, побереги себя! Ты и выглядишь страшно! никакая работа не стоит здоровья", – написал один из фанатов.

Другие же просто пожелали своей любимице выздоровления. "Олечка, выздоравливай", "Береги себя", "Ну загонишь себя в столь юном возрасте. Кому это надо? Какой пример поклонникам", – написали телеведущей поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).