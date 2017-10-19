Эстонка, похудевшая на 87 килограммов, показала новое тело (ФОТО)
Что-то невероятное!
19 октября 2017 г., 12:57
Участница нового сезона популярной передачи о похудении 38-летняя Ульви показала впечатляющие результаты, пишет Elu24.
38-летняя Ульви долгие годы страдала от лишнего веса и проблем со здоровьем. У нее отсутствовала половина зубов, она практически не могла жевать пищу, при этом вес ее превышал 150 килограммов.
Семья и друзья женщины решили, что так больше продолжаться не может и зарегистрировали ее на участие в телешоу Minu imeline muutumine («Мое чудесное преображение»), в ходе которой Ульви изменилась до неузнаваемости.
Что было сделано?