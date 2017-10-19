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Эстонка, похудевшая на 87 килограммов, показала новое тело (ФОТО)

Что-то невероятное!

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Участница нового сезона популярной передачи о похудении 38-летняя Ульви показала впечатляющие результаты, пишет Elu24.

38-летняя Ульви долгие годы страдала от лишнего веса и проблем со здоровьем. У нее отсутствовала половина зубов, она практически не могла жевать пищу, при этом вес ее превышал 150 килограммов.

Семья и друзья женщины решили, что так больше продолжаться не может и зарегистрировали ее на участие в телешоу Minu imeline muutumine («Мое чудесное преображение»), в ходе которой Ульви изменилась до неузнаваемости.

Что было сделано?

  • Лечение зубов. Ульви избавили от камней на здоровых зубах, удалили 14 корней разрушенных зубов и один зуб, вместо которых установили керамические коронки.
  • 12 различных операций: пластика носа, подтяжка шеи, моделирование лица с помощью жировой ткани, лазерные процедуры, ботулинотерапия, контурная пластика лица, подтяжка и увеличение груди, удаление лишней кожи и прочее…
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