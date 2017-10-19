Правда о скандальной вечеринке в Малайзии: участники рассказали все

Eesti Päevaleht около недели назад писал, что один из членов делегации облил женщину коктейлем и прокомментировал свое действие весьма однозначно: «Я хотел тебя намочить». Свидетель событий в Малайзии сообщил Elu24, что «всего несколько капель попало на платье женщины, ничего страшного не произошло и она не чувствовала себя униженной».

В СМИ также активно обсуждался другой случай… По информации разных источников, один из членов делегации толкнул стоящую рядом женщину в бассейн. По данным Elu24, полученным в ходе интервью с той самой женщиной, свою вину перед ней загладили. «Меня доставили домой, компенсировали стоимость сломавшегося из-за воды смартфона. Не имею никаких претензий», - рассказала она.

«Никто из нас не испытывал того возмущения поведением мужчин, о котором говорили в СМИ», - призналась женщина, пожелавшая сохранить анонимность (ее имя известно редакции).

Еще одна женщина, связанная со скандалом, в который угодила эстонская делегация в Малайзии, рассказывает: «Я была на той афтерпати и должна сказать, что мы беседовали о бизнесе, обсуждали возможные совместные проекты и говорили на интересные темы. Не было тех домогательств, о которых писал Eesti Päevaleht и не думаю, что кто-то из присутствовавших считает иначе. Не могу ничего сказать о женщине, оказавшейся в центре скандала с приставаниями, она не была частью нашей команды и я с ней не знакома».

Кто же эта загадочная женщина, которую якобы домогался Таави Рыйвас? Присутствовавшие на вечеринке женщины отказываются называть ее имя: «Мы не возьмем на себя такую ответственность. Ей 30 лет, она знала, что делает, и обращаться в медиа было необязательно».

«Она сразу нам сказала, что скоро выборы и у нее есть знакомый журналист, мол, она это просто так не оставит», - вспомнила другая гостья вечеринки.

«В случае сексуального домогательства нужно сразу обращаться в полицию», - отметил собеседник портала Elu24. Тем не менее, в полицию не поступило никакого заявления на имя Таави Рыйваса, что подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.