Как реанимировать сексуальную жизнь в браке

Секс в браке не обязательно должен быть регулярным, однако непременно должен быть. Читайте на Limon.ee о том, что делать, если ваша супружеская сексуальная жизнь сошла на нет.
Итак, для того, чтобы реанимировать секс в ваших отношениях, необходимо придерживаться определенного плана действий.
1. Займитесь самоанализом
Начинать нужно с себя, задавая себе вопросы о том, почему ваши отношения со второй половиной дошли до такого состояния, кто из вас может быть не лучшим половым партнером друг для друга и не маскирует ли проблема отсутствия секса куда более тяжелые проблемы, не связанные с постелью.
2. Поговорите о вашей сексуальной жизни с партнером
Этот вопрос трудно обсуждать, однако, необходимо. Целью данного разговора должно стать — взаимопонимание и ни в коем случае не обвинения друг друга во всех смертных грехах. Просто позвольте высказать своему партнеру свои соображения на счет того, как вашим отношениям можно помочь в данной ситуации.
3. Думайте о себе
Этот пункт не идет в разрез с предыдущим, однако, вам необходимо не позволять себе испытывать дискомфорт в сексуальной жизни в ущерб собственному здоровью и нервам. Задумайтесь над этим и поделитесь своими чувствами с партнером.
4. Планируйте перерывы на близость с супругом
Иногда стоит поставить секс на первый план, отодвинув в сторону все домашние дела и неурядицы. Подобный перерыв на сексуальные ласки может стать для вашей пары спасительным кругом в большинстве проблем. Просто отдайте детей на выходные бабушкам и дедушкам, закажите приготовленную еду, а не сами стойте у плиты, расслабьтесь и получите удовольствие от секса с любимым мужем.