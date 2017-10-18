Как реанимировать сексуальную жизнь в браке

Итак, для того, чтобы реанимировать секс в ваших отношениях, необходимо придерживаться определенного плана действий.

1. Займитесь самоанализом

Начинать нужно с себя, задавая себе вопросы о том, почему ваши отношения со второй половиной дошли до такого состояния, кто из вас может быть не лучшим половым партнером друг для друга и не маскирует ли проблема отсутствия секса куда более тяжелые проблемы, не связанные с постелью.

2. Поговорите о вашей сексуальной жизни с партнером

Этот вопрос трудно обсуждать, однако, необходимо. Целью данного разговора должно стать — взаимопонимание и ни в коем случае не обвинения друг друга во всех смертных грехах. Просто позвольте высказать своему партнеру свои соображения на счет того, как вашим отношениям можно помочь в данной ситуации.

3. Думайте о себе

Этот пункт не идет в разрез с предыдущим, однако, вам необходимо не позволять себе испытывать дискомфорт в сексуальной жизни в ущерб собственному здоровью и нервам. Задумайтесь над этим и поделитесь своими чувствами с партнером.

4. Планируйте перерывы на близость с супругом

Иногда стоит поставить секс на первый план, отодвинув в сторону все домашние дела и неурядицы. Подобный перерыв на сексуальные ласки может стать для вашей пары спасительным кругом в большинстве проблем. Просто отдайте детей на выходные бабушкам и дедушкам, закажите приготовленную еду, а не сами стойте у плиты, расслабьтесь и получите удовольствие от секса с любимым мужем.