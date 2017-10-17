Вдова Дмитрия Марьянова: наша дочь за два дня предчувствовала его смерть

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик тщательно скрывали свои отношения до тех пор, пока наконец не оформили их официально. Только тогда выяснилось, что пятилетняя дочь Ксении Анфиса на самом деле не от предыдущего мужчины, а от Дмитрия.

"Сейчас, после его смерти, я могу сказать вот что – люди смотрели на нас и говорили: "Так не бывает". Я психотерапевт, я работаю с людьми, я знаю, что такое жизни людские, разрушенные судьбы… То, что было между нами, – это было нечто экстраординарное. Мы поэтому так хранили наши отношения и не выставляли их напоказ, потому что воспринимали их как что-то неимоверное. Мы не могли объяснить, почему полюбили друг друга. Наверное, такое случается раз в столетие", – убеждена Бик.

Все вечера вместе они любили проводить дома. Дмитрий обожал читать на ночь дочери, часто и сам придумывал сказки на ходу. "Я за ним записывала эти сказки. Думали с ним, что, может, какую-то книгу из них сделаем… У нас была куча планов…" – отметила Ксения.

А вот в последний день жизни Марьянова ни жены, ни дочери рядом не оказалось. "И никаких друзей с ним рядом не было. Рядом с ним было много людей, но это точно не друзья. Когда ему стало плохо, скорая посоветовала ехать в больницу своим ходом, так как ее пришлось бы ждать долго", – объяснила вдова.

Ксения призналась, что у Дмитрия был тромбоз. "У него был тромб в ноге и больше года стоял фильтр. Он пил разжижающие, мы очень часто проверялись, так как он переживал, сдавал анализы – все было в порядке. Но он страдал от тромбоэмболии (официальная причина смерти) только шесть секунд перед кончиной – когда этот тромб оторвался", – заключила Бик.

Дочь Анфиса тяжело переживает смерть отца. Однако за пару дней до трагического события девочка себя странно вела. "Она предчувствовала его смерть. Два дня накануне очень плохо ходила в школу, хотя всегда это делала с большим удовольствием. А тут она перед тем, как выйти из дома, упрямилась и начинала плакать. Я спрашивала, в чем дело, а она отвечала: "Мамочка, мне так плохо: я везде вижу папу", – цитирует Ксению Бик Woman`s Day.