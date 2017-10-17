Смотри: фото беременной Кейт Миддлтон утекли в Сеть

На станции Паддингтон в Лондоне несколько британских благотворительных организаций устроили праздник для детей. Среди гостей были актеры из фильма "Приключения Паддингтона", принц Гарри и принц Уильям с женой.

Причем появление герцогини на торжестве стало полной неожиданностью. Из-за проблем с беременностью она отказалась от посещения общественных мероприятий. Каково же было удивление общественности, когда Кейт пустилась в пляс, причем не с принцем Уильямом, а с медведем Паддингтоном.

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Кадры танцующей герцогини Кэтрин тут же появились в Сети. На фото видно, как косолапый схватил Миддлтон за руку и кружит по вокзалу, передает The Telegraph. Кстати, округлившийся животик Кейт уже стал заметен.

Vida Press

Журналисты тут же предположили, что Кейт и ее будущему малышу больше ничто не грозит. Однако в Кенсингтонском дворце все догадки тут же опровергли. "Ей лучше, но она все еще страдает", – заявила по этому поводу пресс-секретарь королевской семьи.