Первый канал предложил зрителям выбрать артистов для новогоднего эфира

Выбрать можно трех из 60 исполнителей, которых чаще всего слушают пользователи "Одноклассников". В этот список вошли "Грибы", IOWA, "Каспийский груз", "Время И Стекло", Мот, Егор Крид, а также Валерия, Лолита, Полина Гагарина, Стас Михайлов и другие артисты, пишут Mixnews.lv.

После участия в голосовании можно посмотреть текущий рейтинг. На момент написания заметки первое место в нем занимала группа "Ленинград" с 261 голосом, второе — группа MBAND (240 голосов), третье — певец Alekseev (210 голосов).

В первую десятку также вошли Наргиз, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Artik pres. Asti, Ольга Бузова, Макс Барских и Баста. Алла Пугачева находится на 14 месте, а Филипп Киркоров - на 25-м.

Проголосовать за понравившихся исполнителей можно в десктопной и мобильной версиях "Одноклассников" и в приложениях социальной сети для iOS и Android. Голосование продлится до 30 октября.