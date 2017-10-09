Сирет Котка-Репински: у нас с Мартином был сын в планах, ведь хутор требует расширения!
9 октября 2017 г., 21:27
Сегодня в семье политиков Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински родился сын весом 3756 граммов. Сына назвали православным именем – Морганом.
Всего несколько недель назад Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински откровенничали на страницах журнала Naisteleht о беременности и планах на будущее.
Сирет сказала, что у них с Мартином и был сын по плану, ведь хутор требует расширения, и поскольку у главы семейства уже есть десятилетний сын от прошлого союза, то два молодых человека лучше справятся с развитием сельской жизни.