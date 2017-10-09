Главная причина, почему мужчины бьют женщин, которых любят

Мужчины, которые поднимают руку на свою женщину, редко когда делают это один раз, даже если они богаты и знамениты. Так что если ты в отношениях с парнем, который хотя бы раз ударил тебя, это тревожный знак. Можно ждать, что он сделает это снова, пишет Soulpost.ru.

Нужно кое-что знать о таких мужчинах — от психолога, изучающего домашнее насилие Дайан Эккард в специальной организации Break The Cycle по противодействию такому явлению.

1. Такие мужчины испытывают сильную потребность контролировать любимую женщину.

Самое большое заблуждение насчет мужчин, которые бьют своих женщин — будто у них проблемы с управлением гневом. Но это не так. Они не взрываются на работе или на других автомобилистов на дороге. Они просто очень хотят контролировать свою женщину: как она одевается, куда идет, с кем общается.

Вот почему, прежде чем применить физическую силу, они обычно постоянно пишут и звонят своей любимой, пытаясь контролировать ее жизнь.

2. Такие мужчины искренне любят женщину, даже если бьют ее.

Обычно они просто одержимы своей женщиной, что делает их еще более ревнивыми и контролирующими. Они просто не знают, как правильно выразить эти свои эмоции. И скорее всего такие мужчины сами росли в доме, где было насилие.

3. Такие мужчины часто винят своих женщин в том, что это они заставили их быть жестокими.

Он говорит себе и своей женщине, что это ОНА спровоцировала насилие, посмотрев на другого парня, надев слишком короткую юбку или вовремя не убрав на кухне.

4. Женщины часто сами винят себя за то, что спровоцировали своего мужчину.

Им просто промывают мозги, и они уже сами верят в то, что сделали что-то не так. «Я сама виновата, что заставила его подумать, будто я ему изменила».

5. Когда мужчина извиняется за то, что поднял на тебя руку — это еще одна форма контроля.

Он может избить тебя, а потом едва не плакать и просить прощения, обещая больше никогда не повторить этого. Цветы, подарки…Извинения могут казаться такими искренними, что ты действительно хочешь его простить.

6. Мужчины, которые бьют своих женщин, неуверенные и не могут контролировать свои эмоции.

Временами они кажутся совершенно нормальными и стабильными. Но страх потерять свою женщину или неспособность контролировать ее приводит к вспышкам гнева и жестокости.

7. Когда мужчина поднимает руку, он чувствует, что у него есть на это право.

Он верит, что может использовать любые средства, чтобы контролировать ситуацию. Даже когда приезжает полиция, он не стыдится своего поведения, а оправдывает его: «Она заслужила это: вела себя как шл*ха».

8. Если твой мужчина бьет тебя, он вряд ли исправится.

Да большинство таких мужчин и не хотят меняться, потому что считают, что они правы. Но насилие со временем будет только усугубляться, так что не стоит задерживаться возле такого мужчины.