Опубликовано видео скандала на свадьбе Дианы Шурыгиной

С будущим мужем девушка познакомилась весной 2017 года на съемках программы для канала телеведущего Андрея Малахова на YouTube. Сама Диана и гости свадьбы выложили в социальные сети снимки и видеозаписи с торжества, пишет Ридус.

Для тех, кто «заболел» Шурыгиной, «Лайф» вел прямую трансляцию от ресторана в Южном Бутово, где гуляла свадьба, и сейчас на YouTube доступна более чем трехчасовая видеозапись. Оператору kp.ru повезло больше — он был в числе гостей и снял, как родители поздравляют молодоженов.

Не обошлось и без скандала: на свадьбу заявился некий мужчина в темных очках и кинулся обнимать невесту, назвав ее «моя любовь» и передав ей «баночку» с восемью гвоздиками. Рассерженный жених кинулся его бить. Запись инцидента опубликовал телеканал «360». Впоследствии выяснилось, что незваным гостем оказался блогер Дмитрий Торин.

У всех, кто следил за процессом стремительной трансформации Шурыгиной из недалекой провинциалки в звезду шоу-бизнеса, есть сомнения насчет прочности ее брака. Особенно это заметно по комментариям под видеороликами.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась в 17 лет после того, как 31 января 2017 года в телепередаче «Пусть говорят» обсудили историю ее изнасилования 21-летним Сергеем Семеновым. Вечеринка состоялась еще в 2016 году, где, по словам Шурыгиной, ей налили выпить водки «на донышке» и склонили к сексу с применением грубой физической силы, которой она не могла сопротивляться. В итоге Семенов получил реальный срок лишения свободы. Скриншоты эфира этой передачи и фраза «на донышке» широко распространились по Сети. Недавно стало известно, что Диана обзавелась личным продюсером и заявила о намерении начать карьеру певицы.