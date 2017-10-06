После брачной ночи Шурыгину в мини-платье сравнили с бревном (ВИДЕО)

Регистрация брака скандально известной Дианы Шурыгиной и 29-летнего оператора "Первого канала" Андрея Шлягина состоялась 5 октября в московском Дворце бракосочетаний №4. Счастью молодоженов не было границ – Диана с радостью делилась снимками на своей страничке в Instagram.

Для самого важного дня девушка выбрала классическое белое платье – с пышной многослойной юбкой и шлейфом. При этом Диана предпочла отказаться от фаты. Зато дополнила образ небольшой тиарой и нежным букетом в бело-голубых тонах.

Продолжает делиться снимками и роликами со свадьбы звезда интернета и после первой брачной ночи. "Вы не против, если я поспамлю вас вчерашним днем?) Пересматриваю видео от друзей и снова проживаю те счастливые моменты! Счастью нет предела!" – написала Шурыгина в микроблоге, выложив очередной видеоролик. На записи она в белом облегающем мини-платье танцует под песню "Дождик капает по лужам". Пользователи соцсети тут же раскритиковали девушку за неумение двигаться под музыку, сравнив ее с бревном.