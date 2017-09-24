Три самых не ревнивых знака Зодиака. Кто же они?

Если вы хотите избежать подобных ситуаций – выбирайте себе в партнеры одного из этих трех наименее ревнивых знаков Зодиака:

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен беспокоится о себе и ни о ком другом. У него напряженный график работы, встречи с новыми люди, вечеринки — проще говоря, у него нет времени ревновать. Он знает, что жизнь — постоянное совершенствование и общение. Он также знает, что увидеться с кем-то, сделать что-то для друга или обедать с кем-то новым, не означает ничего, кроме того, что есть.

Овен также считает, что ревность означает, что вы не чувствуете себя в безопасности. Если вы не можете быть уверены в себе и своих отношениях, что-то должно измениться. Более того, вы не контролируете действия других людей; ревность для Овна означает, что кто-то слишком сильно держится за вас.

Стрелец (22 ноября — 19 декабря)

Стрелец живет бурной и активной жизнью. С того момента, как он просыпается до того момента, как ложится спать, он жаждет наслаждения. Ревновать — значит вырваться из этого состояния, что совершенно не импонирует Стрельцу, пишет Soulpost.

Будучи свободным духом, чудо, что Стрелец вообще вступил в отношения. Поэтому, когда негативная эмоция, подобная ревности, грозит разрушить связь, Стрелец, как правило, просто уходит от нее; это просто еще один стресс, который ему не нужен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей — независимый человек, который хочет принадлежать лишь самому себе. Он относится ко всем как к друзьям, и, прежде чем он сможет стать кем-то поважнее для своего партнера, поэтому не видит необходимости ревновать. Он не ревнует к тому, что делают его друзья и партнер.

Водолей также ненавидит, когда с ним обращаются так, будто ставят под сомнение все, что он делает. Водолей не ревнив, потому что не видит в этом логики.