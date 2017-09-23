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Вау! Знаменитый эстонец пришел в «Голос» с песней на русском языке (ВИДЕО)

Но тут заговорили судьи...

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Вчера, 22 сентября, вышел очередной выпуск отборочного тура в шоу «Голос» на Первом канале. За свое место в одной из самых популярных передач на российском телевидении боролся известный эстонский певец Кристиан Казеару.

Кристиан исполнил песню «Подберу музыку» Яака Йоалы. Музыку к песне написал Раймонд Паулс, слова — Андрей Вознесенский. К слову, в ходе слепого прослушивания, Дима Билан сразу сделал предположение, что выступающий за их спинами мужчина из Прибалтики. Несмотря на то, что к Кристиану так и не повернулся ни один судья, между певцом и членами жюри состоялся весьма занимательный диалог.

Кристиан с ходу признался, что ему тяжело говорить по-русски, но он немного понимает язык. И тут судьи сделали то, к чему не прибегают обычно – все начали говорить с участником из Эстонии на английском языке.

Напомним, как правило, если участник шоу не владеет русским языком, для него осуществляется синхронный перевод и наоборот. Но в этот раз члены жюри «Голоса» решили продемонстрировать свои лингвистические способности, а Александр Градский даже дал Кристиану маленький мастер-класс.

Смотрите видео!

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