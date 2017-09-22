Пермский транссексуал попросил США помочь ему стать президентом России

Житель Пермского края Александр Селянинов, объявивший себя дочерью Бориса Ельцина, обратился к Конгрессу США с просьбой помочь ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации в 2018 году.

«Реально выдвинуться и принять участие в выборах может только занимающий высокую должность или обладающий большим капиталом. К тому же он должен быть лоялен к господину Путину. Я же являюсь его категорическим противником и считаю, что мои убеждения разделяют многие. Я живу среди простых людей и знаю их настроение, оно не разделяет то, что декларируется властью и российскими средствами массовой информации», — цитирует письмо Селянинова в Вашингтон местное издание Properm.ru.

В своей политической программе транссексуал предлагает пересмотреть приватизацию крупной государственной собственности, провести национализацию, аннулировать сделки по продаже крупных участков земли, создать институты народного контроля за деятельностью всех ветвей власти и перенаправить бюджетное финансирование в реальный сектор экономики.

Напомним, Александр Селянинов — довольно известный человек в Пермском крае. Родившись мужчиной, транссексуал проработал в МВД 16 лет, причем дослужился до майора и удостоился медали «За 10 лет безупречной службы». Дважды был женат. Уйдя со службы, Селянинов стал вращаться в бизнес-кругах и политике.

С конца 90-х годов Селянинов стал позиционировать себя как женщину и дочь первого президента РФ Бориса Ельцина, заверяя, что не претендует на наследство, но хочет почтить память своей мамы.

«Мама на смертном одре рассказала все подробно, и о том, что у нее была близость с Борисом Ельциным, и что мой возможный отец — первый президент России», — заявил он журналистам.

О своем намерении баллотироваться на пост президента РФ транссексуал заявил в январе этого года.