Анастасия Волочкова ответила Дане Борисовой на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова, узнав об этом интервью, дала комментарий. И обвинила Дану Борисову во лжи. Балерина считает, что та - просто больной человек, на слова которого не надо обращать внимания. И рассказала об угрозах, пишут Argumentiru.com.

"Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы. Так, как это делает Дана сейчас. Заявляю и заявляла: с ней мы никогда не дружили. Более того, я не единожды пресекала попытки Даны использовать мое имя в своих целях", - цитирует танцовщицу "Телепрограмма".

Волочкова вспомнила, как Борисова однажды продвигала работу пластического хирурга и пригласила ее к нему. СМИ тогда сообщили, что балерина собралась делать пластическую операцию. И все это - с подачи Даны.

Сейчас Настя отбивается от телевизионщиков, которые угрожают ей в случае отказа от интервью показать все ее "невыгодные стороны".

"А в противном случае мы размажем Волочкову! — сказали они моему пиар-директору. Я, конечно же, отказалась, потому что ничего не боюсь в своей жизни", - добавила балерина. Она пыталась связаться лично с Даной, чтобы прояснить ситуацию и замять конфликт, однако та не взяла трубку. Но в ответном смс-сообщении телеведущая написала, что в ее словах на шоу "Секрет на миллион" речь шла вовсе не о Волочковой.

"Видно же, что Даночка больна и очень серьезно. А в таком состоянии и придумать можно все, что угодно. И выбрала она меня, зная, что не могу долго обижаться на нездоровых людей. Господи, давайте простим ей эту глупость и неблагородство по отношению ко мне", - подытожила Волочкова.