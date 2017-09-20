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Сегодня, 20 сентября – особое новолуние: что делать, чтобы привлечь удачу в этот день! (ВИДЕО)

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Луна. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Беритесь за любые сложные дела в этот день: вы справитесь. А награда вас действительно приятно удивит.

СЕГОДНЯ 20 СЕНТЯБРЯ АНГЕЛЬСКОЕ НОВОЛУНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ УДАЧУ В ЭТОТ ДЕНЬ!

Энергия этого новолуния очень мощная. И только от вас самих зависит, сможете ли вы использовать ее для привлечения удачи и процветания в свою жизнь или она уйдет на разрушение.

Старайтесь избегать негатива по отношению к другим людям, а также к самим себе: он может вернуться сторицей. Любые отрицательные эмоции используйте для хороших действий, пишет Cluber.

Беритесь за любые сложные дела: все у вас получится, а награда не заставит себя ждать. А еще в этот день должны разрешиться многие споры, даже давние, но только если вы найдете в себе силы внутренне пожелать обидчикам всего самого хорошего.

Тем, кто одинок, улыбнется шанс встретить свое счастье. А семейным парам стоит задуматься о планах на будущее. В этот день мысли будут материальны как никогда - поэтому планируйте и мечтайте о хорошем!

Вот что стоит сделать для привлечения удачи в свою жизнь в этот день:

Всем желающим удачи и перемен к лучшему поможет волшебный ритуал. Возьмите старые тапочки, старое белье и одежду, которую не носите, и отнесите на помойку со словами: «Старое уходит, новое приходит». Вы сами удивитесь, как быстро в вашей жизни начнут появляться новые вещи, новые добрые люди и новые возможности.

В видео смотрим советы от астролога для каждого знака Зодиака:

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