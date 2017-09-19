Больной раком Хворостовкий сообщил печальную новость

Дмитрий Хворостовский не сможет спеть для столичной публики. Его концерт, запланированный на 26 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, отменен. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. "Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя. В этот день состоится выступление Алексея Шмитова (орган), который исполнит шесть токкат Баха", – рассказали Dni.Ru в консерватории.

Отметим, что стоимость билетов на концерт всемирно известного оперного баритона Дмитрия Хворостовского была заоблачной – от шести до 25 тысяч рублей. У перекупщиков цены еще выше. Отметим, что до Москвы Хворостовский должен был выступить в Румынии. Речь шла о пятнице, 22 сентября. По всей вероятности, и в Бухаресте Дмитрий вряд ли споет.

Поводом для беспокойства о том, будет ли концерт российского артиста, послужило то обстоятельство, что на официальном сайте Хворостовского пропало расписание выступлений, хотя лишь недавно там значились и Румыния и Россия.

Между тем пару дней назад на официальной страничке супруги Дмитрия Хворостовского Флоранс появилась картинка, изображающая две розы. "Для вас и для Дмитрия", – так подписали изображение. На россиян рисунок произвел неоднозначное впечатление, ведь четное количество цветов является печальным символом. Примечательно, что Флоранс по какой-то причине запретила комментировать публикацию, хотя все ее предыдущие посты можно