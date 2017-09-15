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Приходите сегодня в Lasnamäe Centrum и познакомьтесь с порталами Limon.ee и Krasotka.ee!

Krasotka.ee
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ФОТО: Промо

Сегодня, 15 сентября, в торговом центре Lasnamäe Centrum состоится Ночь покупок. Наши любимые порталы Limon.ee и Krasotka.ee также посетят это мероприятие, чтобы познакомиться с вами, наши читатели, и раздать вам подарки!

Редакторы порталов Limon.ee и Krasotka.ee будут ждать вас с 17 часов в атриуме торгового центра.

Также вас ждут показы украшений и мод, встреча с местными блогерами, розыгрыши, конкурсы, и куча скидок!

Ведущий вечера – Женя Фокин!

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