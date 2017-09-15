Новый ультрасовременный кинотеатр в Таллинне открылся всего на один вечер

Строительство торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn, в котором и откроется эстонский флагман сети кинотеатров Cinamon, еще не завершено. И хотя у нового многозального кинотеатра еще нет стен, это не помешало его владельцам устроить показ первого фильма – трагикомедии Андреса и Катрин Маймик «Человек, который похож на меня».

Представители сети кинотеатров Cinamon вчера вечером, 14 сентября, пригласили прессу и местных знаменитостей в помещения, где уже в октябре 2018 откроет свои двери инновационный кинотеатр. В нем будет шесть залов в общей сложности на 855 мест, ультрасовременные зоны для отдыха и, разумеется, все будет оснащено по последнему слову техники.

Самое приятное при всем этом, что ожидаемые цены на билеты не будут кусаться. Получается, что новый конкурент уже существующим залам будет лишь на руку жителям столицы.

Выступила перед гостями и руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая. Причем, выступила на эстонском языке, ведь плотное сотрудничество с Эстонией мотивирует Татьяну к изучению государственного языка. Жители столицы, впрочем, как и сами учредители, с нетерпением ждут открытия кинотеатра, который наверняка станет таким же громким и интересным, как открытие первого в странах Балтии кинозала IMAX в кинотеатре «Космос» в 2014 году.