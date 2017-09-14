Грудь напоказ: 51-летняя Холли Берри ошеломила глубоким декольте

Scanpix/EMPICS Entertainment

Актриса Холли Берри прибыла на кинофестиваль в Торонто. 51-летняя артистка представила свой новый фильм "Кинги" и поразила фотографов чересчур смелым декольте.

Scanpix/SIPA

Криминальная драма "Кинги" с Холли Берри и Дэниелом Крэйгом рассказывает о темнокожем таксисте по имени Родни Кинг, который весной 1991 года был избит полицейскими.

Scanpix/SIPA

Действие фильма разворачивается спустя год, во время суда над Кингом, когда четверо полицейских, избивших его, были оправданы.

Scanpix/AP

На красной дорожке Холли позировала в стильном и откровенном комбинезоне с кружевом и вышивкой от Zuhair Murad.