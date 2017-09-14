Грудь напоказ: 51-летняя Холли Берри ошеломила глубоким декольте
ФОТО!
14 сентября 2017 г., 18:11
На красной дорожке Холли позировала в откровенном комбинезоне, пишет Сегодня.
Scanpix/EMPICS Entertainment
Актриса Холли Берри прибыла на кинофестиваль в Торонто. 51-летняя артистка представила свой новый фильм "Кинги" и поразила фотографов чересчур смелым декольте.
Scanpix/SIPA
Криминальная драма "Кинги" с Холли Берри и Дэниелом Крэйгом рассказывает о темнокожем таксисте по имени Родни Кинг, который весной 1991 года был избит полицейскими.
Scanpix/SIPA
Действие фильма разворачивается спустя год, во время суда над Кингом, когда четверо полицейских, избивших его, были оправданы.
Scanpix/AP
На красной дорожке Холли позировала в стильном и откровенном комбинезоне с кружевом и вышивкой от Zuhair Murad.
Scanpix/EMPICS Entertainment