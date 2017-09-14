Натурал ли ты? Новое приложение определяет сексуальную ориентацию по фото

Приложение было создано на основе данных, собранных сотрудниками Стэнфордского университета. Ученые проанализировали более 35 000 фотографий людей разной сексуальной ориентации. Среди снимков алгоритм с точностью 81% определял натуралов среди мужчин. Результаты анализа изображений женщин ниже — всего 74% выводов программы были верными.

Исследователи Майкл Косински и Илун Ван использовали нейронные сети для анализа тысяч изображений, доступных в публичном доступе на сайте знакомств. Выяснилось, что гомосексуальные мужчины чаще всего имеют "гендерно-атипичные" черты лица: более узкие челюсти, более длинные носы и более крупные лбы. Гомосексуальные женщины, в свою очередь, обладают более крупными челюстями и более широкими лбами.

На основе результатов этого исследования было создано приложение для определения сексуальной ориентации. Информация о проекте доступна в свободном доступе в Интернете.