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Невеста звезды команды КВН «Парапапарам» умерла от рака

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ФОТО: Instagram/sega85

Анна Бажанова несколько месяцев боролась с тяжелым недугом.

ФОТО: Instagram

Накануне вечером стало известно о смерти невесты звезды КВН Сергея Оборина - Анны Бажановой. Девушка ушла из жизни после нескольких месяцев борьбы с онкологическим заболеванием.

О страшном происшествии написал в своем Instagram концертный агент Алексей Новатский.

"Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших", - написал он.

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По информации "Звезды", Анна Бажанова работала костюмером проектов Comedy Production. Она обручилась со своим женихом - участник команды КВН "Парапапарам" Сергем Обориным - летом прошлого года, но через два месяца у девушки обнаружили рак молочной железы четвертой стадии.

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Звезда КВН не оставил свою возлюбленную. Он поддерживал ее во время курсов химиотерапии в Москве и Израиле, но спасти девушку так и не удалось.

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