Невеста звезды команды КВН «Парапапарам» умерла от рака

Накануне вечером стало известно о смерти невесты звезды КВН Сергея Оборина - Анны Бажановой. Девушка ушла из жизни после нескольких месяцев борьбы с онкологическим заболеванием.

О страшном происшествии написал в своем Instagram концертный агент Алексей Новатский.

"Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших", - написал он.

A post shared by sega56 (@sega56) on Mar 10, 2017 at 3:27am PST

По информации "Звезды", Анна Бажанова работала костюмером проектов Comedy Production. Она обручилась со своим женихом - участник команды КВН "Парапапарам" Сергем Обориным - летом прошлого года, но через два месяца у девушки обнаружили рак молочной железы четвертой стадии.

A post shared by sega56 (@sega56) on Jan 20, 2016 at 3:13am PST

Звезда КВН не оставил свою возлюбленную. Он поддерживал ее во время курсов химиотерапии в Москве и Израиле, но спасти девушку так и не удалось.