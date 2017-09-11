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Какой пупс! Ксения Собчак наконец показала лицо сына

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Ксения Собчак | ФОТО: Scanpix

Ксения Собчак опубликовала трогательное видео, главным действующим героем которого стал ее сын Платон. Телеведущая наконец показала лицо малыша.

Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями в ноябре прошлого года. Счастливые родители старательно прятали мальчика, а потом постепенно начали его показывать. Вначале части тела, потом фигуру со спины и вот, наконец, Ксения и Максим решили показать лицо Платона.

Виторган опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, записанное Собчак. В ролике мальчик, не без помощи мамы, стоит держась ручками за столешницу. Ксения сопроводила ролик закадровым текстом, который якобы произносит Платон.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. Некоторые фанаты немедленно стали делать предположения, на кого похож малыш. Однако все сошлись на том. что Платон прелестен.

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