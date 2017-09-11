Писатель Маргус Кару не дожил до 33: сердечное письмо его лучшего друга растрогало соцсети

Маргуса Кару друзья характеризовали как человека с большим сердцем, для него благополучие и счастье других людей было превыше всего.

Писатель не успел закончить детскую книгу «Сон лошади Генри», это произведение будет завершено благодаря хорошим людям. Главный герой этого произведения – Генри – учится жить в природе вместе с другими животными. Согласно сюжету, с лошадью будут случаться различные истории, Генри откроет для себя совершенно иной, мистический мир. Конь научится быть уверенным в себе, мечтать и оставаться верным.

Сегодня Маргуса Кару в соцсети Facebook вспоминает его лучший друг:

«Спасибо, что ты родился. Скучаю навсегда! Посылаю тебе свою любовь. Где бы ты ни находился».