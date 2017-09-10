Ура! Швейцарцы изобрели новый вид шоколада (ФОТО)

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Ученые изобретали новый тип шоколада с 1930 годов. По словам шоколатье, он имеет розоватый оттенок и на вкус отдает фруктами, по структуре он не сильно отличается от уже известных видов. Это первая изобретенная разновидность лакомства за 80 лет. Рубиновый шоколад "предлагает новый вкусовой опыт, не имеющий ничего общего с горьким вкусом черного, сладостью белого или нежностью молочного шоколада". "Рубиновый шоколад это совсем другая, умная вещь", – говорит эксперт-шоколатье Ангус Кеннеди.

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Несмотря на то, что общепризнанным центром шоколада является Европа, 70% всего какао-сырья произрастает в Африке. До того, бобы какао были одним из первых товаров, которые привезли из Латинской Америки испанские конкистадоры. Сейчас жители США потребляют 500 миллионов килограммов шоколада в год, при этом, они находятся только на пятом месте. Лидеры тут швейцарцы – каждый из них съедает 11,6 килограмма .

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Ученые уверены, что шоколад улучшает память, остроту внимания, скорость реакции, улучшает зрение в темноте или условиях плохой видимости и увеличивает приток кофе к мозгу. Помимо этого, исследования показали, что таяние шоколада во рту человека может вызвать более продолжительный эффект эйфории, чем поцелуи. По последним данным это лакомство поможет предотвратить осложнения при беременности и болезни сердца. В некоторых деревнях Мексики его до сих пор применяют для лечения некоторых заболеваний, например бронхита.