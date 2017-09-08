Эдгар Гергель: это Эстония, детка! Только у нас банка безалкогольного сидра может стоить почти 5 евро!

Немцы уже недавно практически сознание теряли при виде цен на пиво в столичных барах. Они в ужасе убегали из Старого города на свой круизный паром, напоследок сообщая репортерам: «Очень-очень дорого!» И как вы думаете, приедут они сюда еще раз? Оставим этот вопрос без ответа, ведь мнений здесь будет, скорее всего, бесконечное множество. А пока от немцев предлагаю перейти к нам, простым эстонским смертным.

Кассовый облом!

Привел тут я одной лунной ночью девушку в таллиннский кинотеатр, вроде как не на свидание, поэтому решили, что раз билеты покупал я, то девушка заплатит за попкорн, без которого я в кино не могу: обязательно надо что-то жевать во время сеанса. Ну а попкорн соленый, конечно же, без питья тут никак. Поскольку моя спутница сказала, что с радостью попьет мою колу, решил на всякий пожарный случай запастись баночкой безалкогольного сидра. Ценника нигде не было, поэтому не смог заранее узнать его стоимость. Думаю: «Сколько он там будет стоить? 2-3 евро – потолок. Нормально, пойдет. Один раз живем, надо гулять по максимуму».

Приветливая кассирша, которую я успел немного помучить своей нерешительностью в плане выбора напитков, с улыбкой на лице сканирует безалкогольный сидр. «И где подвох?» - думаю. А подвох подкрался оттуда, откуда я его ну никак не ждал. Девушка громко озвучивает: «С вас 4.60, пожалуйста». Думаю, может это она еще маленький попкорн посчитала? Заплатил карточкой, благо, зарплата была недавно. Но после покупки решил всё же убедиться, что я точно ничего не путаю, и спросил у кассира: «А безалкогольный сидр действительно стоит 4.60 за 500 миллилитров?» Она утвердительно кивнула. Улыбнулся ей еще раз, и вспомнил, что я в кино пришел не один, а со спутницей, которая успела изрядно позабавиться, следя за происходящим.

В общем, это Эстония, детки! Только здесь безалкогольный сидр может стоить 4.60. Банка при этом не серебряная. Много не пейте и экономьте!