Фото: известный стилист скопировал образ из «Бременских музыкантов» на модном показе Kaubamaja

Вчера в столице прошел модный показ осенне-зимней коллекции Kaubamaja. Но как ни старались в этот вечер модники и модницы, звездой этого вечера стал известный эстонский стилист Женя Фокин. Красные брюки-клеш и зеленый кардиган на голое тело – ярко, вызывающе, оригинально! Фокин умеет, а главное, любит своим внешним видом эпатировать публику. А вот фотограф Максим Тооме сразу смекнул, на кого же так похож в этот вечер Фокин!

А ведь и правда, похож! Жаль только, что кофта у мультяшного персонажа не зеленая. Но фотограф ради такого дела и это исправил!