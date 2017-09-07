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Фото: известный стилист скопировал образ из «Бременских музыкантов» на модном показе Kaubamaja

Один в один!

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ФОТО: Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

А еще говорит, что никогда этого мультфильма не видел!

Вчера в столице прошел модный показ осенне-зимней коллекции Kaubamaja. Но как ни старались в этот вечер модники и модницы, звездой этого вечера стал известный эстонский стилист Женя Фокин. Красные брюки-клеш и зеленый кардиган на голое тело – ярко, вызывающе, оригинально! Фокин умеет, а главное, любит своим внешним видом эпатировать публику. А вот фотограф Максим Тооме сразу смекнул, на кого же так похож в этот вечер Фокин!

А ведь и правда, похож! Жаль только, что кофта у мультяшного персонажа не зеленая. Но фотограф ради такого дела и это исправил!

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