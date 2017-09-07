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Упс... Певица Рита Ора случайно обнажила грудь на публике (ФОТО)

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Рита Ора | ФОТО: Scanpix

В Лондоне прошла церемония вручения премий журнала GQ "Человек года 2017", пишет Сегодня.

В галерею модернистского и современного искусства Tate Modern прибыли Джаред Лето, Поппи Делевинь, Винни Харлоу, Рита Ора и другие.

Рита Ора.    Scanpix / BACKGRID

Британская певица Рита Ора продемонстрировала откровенный образ. Рита появилась на публике в черном костюме от Alexandre Vautheir.

Рита Ора.    Scanpix / BACKGRID

Ора надела жакет на голое тело и брюки с внушительным разрезом сбоку. Свой образ она дополнила ботфортами и шляпкой с вуалью.

Рита Ора. Scanpix / BACKGRID

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