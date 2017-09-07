Упс... Певица Рита Ора случайно обнажила грудь на публике (ФОТО)

В галерею модернистского и современного искусства Tate Modern прибыли Джаред Лето, Поппи Делевинь, Винни Харлоу, Рита Ора и другие.

Рита Ора. Scanpix / BACKGRID

Британская певица Рита Ора продемонстрировала откровенный образ. Рита появилась на публике в черном костюме от Alexandre Vautheir.

Рита Ора. Scanpix / BACKGRID

Ора надела жакет на голое тело и брюки с внушительным разрезом сбоку. Свой образ она дополнила ботфортами и шляпкой с вуалью.