Упс... Певица Рита Ора случайно обнажила грудь на публике (ФОТО)
7 сентября 2017 г., 17:52
В Лондоне прошла церемония вручения премий журнала GQ "Человек года 2017", пишет Сегодня.
В галерею модернистского и современного искусства Tate Modern прибыли Джаред Лето, Поппи Делевинь, Винни Харлоу, Рита Ора и другие.
Рита Ора. Scanpix / BACKGRID
Британская певица Рита Ора продемонстрировала откровенный образ. Рита появилась на публике в черном костюме от Alexandre Vautheir.
Рита Ора. Scanpix / BACKGRID
Ора надела жакет на голое тело и брюки с внушительным разрезом сбоку. Свой образ она дополнила ботфортами и шляпкой с вуалью.
Рита Ора. Scanpix / BACKGRID