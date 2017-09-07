Слушай и сравнивай! Популярную эстонскую певицу обвинили в плагиате

Певица Биргит Сарапп, которая представляла Эстонию на “Евровидении-2013” обвинили в плагиате. Пользователи интрнета посчитали, что песня Биргит "Ma tean, et sa tead" (2016) подозрительно похожа на песню голландской исполнительницы Каро Эсмеральды "Riviera life" (2014).

Одни считают, что песни на самом деле практически одинаковые, другие, напротив, не видят между ними ничего общего.

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