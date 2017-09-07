Яхты, виллы и отпуск мечты: откуда берут деньги эстонские светские львицы?

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Хэти Тульве. Бывшая жена одного из самых успешных мужчин в Эстонии Индрека Рохумаа – Хэти Тульве – в основном проживает на Бали и, кажется, она там весьма неплохо устроилась. Хэти, получившая образование в сфере социальных наук, сейчас официально числится безработной. Правда, до 2009 года она вместе со своей подругой Марет Соом владела агентством «Deluxe».

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Лийс Ласс. Эта язвительная блондинка неплохо знакома нашему читателю благодаря своим довольно резким высказываниям. Довольно широкий резонанс вызвало ее негодование по поводу современной моды на пышнотелых моделей.

Так или иначе, сейчас Лийс в основном проживает в Сингапуре вместе со своим мужем. Как она сама заявляет, красивую жизнь никто не преподносит на блюде – чтобы открыть бутылку шампанского, нужно сначала на нее заработать, чем она и занимается, возглавляя компанию Rahn Walbridge, действующую на рынке недвижимости не один год, офисы которой расположены в Эстонии, Флориде (США), Сингапуре и на Филиппинах.

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Марьям Вяльяотс. Эстонская красавица наслаждается шикарной жизнью в обществе бывшего мужа Хэти Тульве – Индрека Рохумаа, чем постоянно хвастается перед подписчиками в социальных сетях. Правда, по данным источника портала Elu24, который пожелал сохранить анонимность, жизнь Марьям не так уж походит на сказку, как это выглядит со стороны.

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Трийн Тулев. Прославившаяся благодаря участию в реалити-шоу блондинка ведет довольно активный образ жизни. В настоящий момент Трийн одновременно является и диджеем, и моделью, и ведет блог о жизни женщин, страдающих от насилия в семье. К слову, она также успела испытать себя в сфере недвижимости.

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Анна-Мария Галоян. Скандально известная эстонская экс-политик и бизнес-леди Анна-Мария Галоян сейчас проживает в Англии, где посещает светские мероприятия и радуется жизни. Бывшая заключенная, которая должна выплатить Эстонскому государству кругленькую сумму, и в ус не дует! Ходит с гордо поднятой головой под руку с английским предпринимателем, участвует в различных мероприятиях и фотосессиях. При этом даже намека не подает, что хочет вернуть украденные деньги.

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Кятлин Маран. Спутница жизни эстонского предпринимателя Урмаса Сыырумаа решила не сидеть на шее у отца своих детей и открыла модный бутик Don&Donna в центре Таллинна, в котором продаются только люксовые вещи.

Фото: Tairo Lutter

Кристийна Хейнметс-Айгро. Обладательнице титула «Мисс Эстония-1997» сразу после победы в конкурсе была обеспечена дорога на телевидение. Так она и стала редактором гламурных новостей. Мать троих детей также является лицом популярного эстонского бренда «Bastion».