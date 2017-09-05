Вот это поворот! Бывший скандальный центрист занялся похоронным бизнесом (видео)

Бывший член Центристской партии Прийт Тообал начал зарабатывать на мертвецах, мужчина занялся в Вияльандимаа похоронным бизнесом.

В мае 2016 года Прийт Тообал сообщил однопартийцам, что покидает свою должность генерального секретаря партии.

Осенью прошлого года в отношении политика вступил в силу обвинительный приговор суда.

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