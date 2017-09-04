Мужик! Таави Рыйвас не перестает удивлять (ФОТО)

Бывший премьер-министр Эстонии поделился в социальных сетях своей радостью. Таави Рыйвас опубликовал в Instagram фотографию своего диплома о том, что он прошел базовый боевой курс штабного офицера, который длился 160 академических часов.

Стоит отметить, что заботливые подписчики предостерегли Рыйваса, что в открытую публиковать свой личный код – не очень-то безопасно.