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Мужик! Таави Рыйвас не перестает удивлять (ФОТО)

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ФОТО: Madis Sinivee

Таави Рыйвас поделился своей гордостью в социальных сетях, и речь идет совсем не о его недавней женитьбе и новом социальном статусе. Дело куда серьезнее!

Бывший премьер-министр Эстонии поделился в социальных сетях своей радостью. Таави Рыйвас опубликовал в Instagram фотографию своего диплома о том, что он прошел базовый боевой курс штабного офицера, который длился 160 академических часов.

Стоит отметить, что заботливые подписчики предостерегли Рыйваса, что в открытую публиковать свой личный код – не очень-то безопасно.

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