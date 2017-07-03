Смелые слова Мити Фомина о Крыме вызвали бурю возмущения

Российский певец Митя Фомин на днях посетил Львов, где проходил музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest. В интервью украинскому телеканалу "1+1" Фомин безапелляционно ответил на вопрос журналистки о запрете посещения Украины после гастролей в Крыму.

Певец заявил, что, "по факту Крым – это российская территория. Певец – как птица, он волен петь там, куда он прилетает". Также исполнитель добавил, что считает себя "голубем мира, которого не нужно запрещать".

Смелые слова российского певца вызвали бурю негодования у украинской общественности. В адрес Мити Фомина посыпались оскорбления и угрозы от украинцев. Подавляющее большинство пользователей социальных сетей немедленно выразило желание, чтобы Фомину запретили въезд на Украину.