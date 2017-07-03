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Смелые слова Мити Фомина о Крыме вызвали бурю возмущения

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Митя Фомин | ФОТО: Scanpix

Певец Митя Фомин дал интервью украинскому телеканалу, после этого на артиста обрушился град критических и даже откровенно злых комментариев, передают Dni.

Российский певец Митя Фомин на днях посетил Львов, где проходил музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest. В интервью украинскому телеканалу "1+1" Фомин безапелляционно ответил на вопрос журналистки о запрете посещения Украины после гастролей в Крыму.

Певец заявил, что, "по факту Крым – это российская территория. Певец – как птица, он волен петь там, куда он прилетает". Также исполнитель добавил, что считает себя "голубем мира, которого не нужно запрещать".

Смелые слова российского певца вызвали бурю негодования у украинской общественности. В адрес Мити Фомина посыпались оскорбления и угрозы от украинцев. Подавляющее большинство пользователей социальных сетей немедленно выразило желание, чтобы Фомину запретили въезд на Украину.

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