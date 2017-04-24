Пять самых курьезных нарушений правил дорожного движения

Уснул в машине

Один водитель, который уснул в припаркованном автомобиле, обратился в суд после того, как ему выписали штраф за нарушение правил парковки, пишет Mport.ua.

Мужчина утверждает, что инспектору патрульной службы не стоило выписывать штраф, поскольку водитель все время находился в салоне, и полицейский мог его разбудить, и попросить переставить машину.

Стриптизерша

Полиция остановила автомобиль с женщиной за рулем, поскольку во время движения она не была пристегнута ремнем безопасности.

Чтобы “отмазаться“ от стражей порядка, девушка заявила, что работает стриптизершей, и ремень безопасности цепляется за ее пирсинг. Чтобы полицейский поверил, она даже продемонстрировала инспектору проколы в сосках, но закон есть закон.

Автомобиль и самолет

Превышение скорости остается самым популярным нарушением ПДД. После того, как одного водителя остановили за превышение, он заявил полицейскому, что те зафиксировали прибором скорость пролетающего мимо самолета, а не скорость автомобиля.

Гипноз

Каких только оправданий не придумывают британцы. Чтобы не оплачивать штраф за неправильную парковку, один мужчина заявил, что его загипнотизировали и заставили припарковаться в неположенном месте.

Неизвестно, чем закончилась история. Однако оправдание заслуживает уважения.

Пчелы в машине

На превышении скорости попался еще один британец. Но, в отличие от британских ученых, этот парень забыл законы физики.

Нарушение ПДД он объяснил тем, что в салон его машины залетела пчела. И чтобы она его не укусила, мужчина был вынужден увеличить скорость. Почему-то он был уверен, что таким образом пчелу “откинет“ в район задних сидений, и она не укусит водителя.