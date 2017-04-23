В Москве обокрали квартиру актрисы и певицы Настасьи Самбурской

Вернувшись домой, Самбурская обнаружила, что всe в квартире перевeрнуто вверх дном.

"У меня была премьера спектакля, я часто выкладываю об этом информацию в Instagram, получается, что многие знали о том, что в это время меня точно не будет дома. Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дeрнула за ручку, зашла, и там всe было перевeрнуто. Жуткий бардак. Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Ещё у меня украли подаренные на 30-летие часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила от друзей. Но самый кошмар — это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли. Самое основное — это памятное кольцо от бабушки и моя мечта — часы. Следствие пока разбирается, замок взяли на экспертизу. Уверена, что найдутся и те, кто порадуется этому. Скажут, что у меня и так всe хорошо. Но я никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно! Мне никто не помогает, я всегда всё сама тащу на своих плечах, очень много работаю: телеведущей, у меня четыре спектакля, играю в кино, занимаюсь певческой карьерой — пашу по 14 часов. А тут приходит какой-то гад и забирает всe самое дорогое и мои кровью и потом заработанные деньги", — рассказала Настасья Самбурская.