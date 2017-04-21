Суперподсказка для мужиков: как похудеть за 1500 секунд

Эта блиц-тренировка всего за 1500 секунд (25 минут) вытрусит из тебя все жировые отложения. Важная фишка тренировки — сделать ее можно где-угодно, даже в твоей маленькой заваленной пивными бутылками квартире, пишет Mport.ua.

50-секундные сеты протестируют тебя на выносливость и съедят в твоем теле все запасы гликогена (топливо для работы мышц). За гликогеном в расход пойдут и жировые отложения.

Ну а 10-секундные паузы помогут восстанавливать силы — для того, чтобы ты продолжал тренироваться, твои калории — сжигаться, а твои треники — мокнуть от пота.

Методика

О том, что сеты должны быть по 50 секунд, а паузы по 10 сек, ты уже догадался. А теперь лови перечень самих упражнений.

Подъем ног с согнутыми коленями, лежа спиной на скамье.

Отжимание от пола (можно от скамьи).

Приседания на одной ноге (вторая — сзади на лавке).

Приседания на одной ноге (теперь другую ногу клади сзади на лавку).

Прыжки через скамью.

Все пять упражнений — это один раунд. Таких раундов должно быть 5.

Если нет 25-ти минут

Ничего страшного, если у тебя для тренировки есть всего 10 минут. За это время успеешь сделать 2 раунда. Би Джей говорит, этого тоже достаточного для мощного удара по калориям.

Разумеется, чем дольше тренируешься, тем больше сожжешь. Но даже 10 минут упражнений на порядок лучше, чем ничего. Особенно если будешь делать все максимально быстро и на пределе возможностей.

Не будь толстым. Будь сильным!