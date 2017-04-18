Мать актера Василия Степанова назвала виновницу его падения из окна

В данный момент Василий все еще находится в психиатрической клинике, поэтому с Андреем Малаховым в студии общалась мама актера Людмила. Родительница Степанова отрицает, что у него были проблемы со здоровьем. По мнению женщины, в профильной лечебнице ее отпрыска заперли по ошибке, а упал он из-за... кошки.

"Вопреки сообщениям прессы, Вася не падал с пятого этажа, он упал с третьего, сломав лишь руку и ногу. Он пошел за кошкой, – озвучила неожиданную версию случившегося Людмила. – Скорая помощь приехала по вызову, нас отправили в Боткинскую больницу, где наложили гипс. Через несколько дней нас отпустили домой".

Словам про кошку не все гости студии поверили. Эксперты обвинили маму Степанова в том, что она якобы не признает очевидную проблему с психикой у ее чада и упорно скрывает подробности происходящего.

"Он очень общительный, адекватный парень, не больной, – эмоционально заверила собравшихся родительница Василия. – Мы обратились к Федору Сергеевичу Бондарчуку, чтобы тот помог вызволить моего сына из клиники. Я не хочу получить назад "овоща", у него еще все впереди".

Напомним, актер выпал из окна 10 апреля. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Степанов на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи. Стали появляться различные слухи, вплоть до того, что Василий хотел покончить жизнь самоубийством. После случившегося от коллег по цеху артисту стали поступать слова поддержки и конкретные предложения.