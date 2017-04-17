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Разыгрываем четыре билета на фильм о советских космонавтах «Время первых 3D» от Тимура Бекмамбетова!

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ФОТО: Acme Film

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ! Разыгрываем 2x2 билета на крутой фильм в 3D в Coca-Cola Plaza о советских космонавтах - «Время первых». Старт «Восхода-2» - от продюсера Тимура Бекмамбетова («Ночной дозор»). В главных ролях звезды российского кино Константин Хабенский («Хороший мальчик» , «Война миров Z») и Евгений Миронов («Синдром Петрушки» «Москва, я люблю тебя!»).

60-е годы прошлого века. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Кто первым выйдет в открытый космос? Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Основано на реальных событиях.

18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел из космического корабля "Восход-2" и стал первым человеком, увидевшим Землю из космоса.

Фильм о покорении человеком космоса представляет продюсер Тимур Бекмамбетов ("Бен-Гур", "Ночной дозор").

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Играть можно в окошке ниже. Удачи!

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