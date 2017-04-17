Разыгрываем четыре билета на фильм о советских космонавтах «Время первых 3D» от Тимура Бекмамбетова!

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ! Разыгрываем 2x2 билета на крутой фильм в 3D в Coca-Cola Plaza о советских космонавтах - «Время первых». Старт «Восхода-2» - от продюсера Тимура Бекмамбетова («Ночной дозор»). В главных ролях звезды российского кино Константин Хабенский («Хороший мальчик» , «Война миров Z») и Евгений Миронов («Синдром Петрушки» «Москва, я люблю тебя!»).
60-е годы прошлого века. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Кто первым выйдет в открытый космос? Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
Основано на реальных событиях.
18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел из космического корабля "Восход-2" и стал первым человеком, увидевшим Землю из космоса.
Фильм о покорении человеком космоса представляет продюсер Тимур Бекмамбетов ("Бен-Гур", "Ночной дозор").
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Играть можно в окошке ниже. Удачи!