Разыгрываем четыре билета на фильм о советских космонавтах «Время первых 3D» от Тимура Бекмамбетова!

60-е годы прошлого века. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Кто первым выйдет в открытый космос? Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Основано на реальных событиях.

18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел из космического корабля "Восход-2" и стал первым человеком, увидевшим Землю из космоса.

Фильм о покорении человеком космоса представляет продюсер Тимур Бекмамбетов ("Бен-Гур", "Ночной дозор").

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

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