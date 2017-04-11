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«Евровидение-2017»: в Киеве допустили возможность введения санкций против Украины из-за Самойловой

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Скандал вокруг участницы музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России Юлии Самойловой может привести к санкциям против Украины со стороны членов Европейского вещательного союза, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. Однако, утверждает он, участники ЕВС примут позицию Киева по этому вопросу, передает «Обозреватель» во вторник, 11 апреля.

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию», — подчеркнул Кириленко, передает Lenta.

По его словам, запрет Самойловой въезжать на Украину может иметь определенные последствия, «а может не иметь никаких». «Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования», — объяснил вице-премьер. Он подчеркнул, что не все члены ЕВС «являются большими друзьями Кремля».

Ранее в апреле члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) обвинили директора ЕВС Ингрид Делтенре во вмешательстве во внутренние дела страны из-за заявления о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве рядом вещательных компаний Европы.

22 марта Служба безопасности Украины внесла Самойлову в черный список из-за ее выступлений в российском Крыму. Нахождение в этом стоп-листе означает запрет на въезд на территорию государства.

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