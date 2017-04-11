«Евровидение-2017»: в Киеве допустили возможность введения санкций против Украины из-за Самойловой

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию», — подчеркнул Кириленко, передает Lenta.

По его словам, запрет Самойловой въезжать на Украину может иметь определенные последствия, «а может не иметь никаких». «Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования», — объяснил вице-премьер. Он подчеркнул, что не все члены ЕВС «являются большими друзьями Кремля».

Ранее в апреле члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) обвинили директора ЕВС Ингрид Делтенре во вмешательстве во внутренние дела страны из-за заявления о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве рядом вещательных компаний Европы.

22 марта Служба безопасности Украины внесла Самойлову в черный список из-за ее выступлений в российском Крыму. Нахождение в этом стоп-листе означает запрет на въезд на территорию государства.