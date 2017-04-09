Телеведущая в прямом эфире зачитала новость о смерти мужа

В Индии ведущая местного телеканала IBC24 Суприт Каур зачитала в прямом эфире срочную новость о ДТП, жертвой которого стал ее муж.

Как информирует РИА Новости, на ленту новостей телеканала поступило сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли, и еще двое получили ранения. Включившийся в эфир по телефону корреспондент канала не называл имен участников ДТП.

Ведущая осознала, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, непосредственно в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца.

После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. После этого женщина потеряла самообладание. "Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", — сказал журналистам один из сотрудников канала.