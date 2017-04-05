В семье Варум и Агутина новый скандал

По информации СМИ, инцидент произошел в Ульяновске. Зрители остались недовольны концертом, который им устроили звездные супруги. Похоже, у Анжелики и Леонида в данный момент не все гладко в отношениях. Личные проблемы артистов отразились на их профессиональной деятельности.

Жителям Ульяновска, судя по отзывам, очень не понравилось, что концерт начался с задержкой. Поклонники Агутина и Варум прождали своих кумиров не меньше 40 минут. Местная ульяновская пресса сообщила, что пара долго не выходила к зрителям из-за серьезной ссоры. Якобы Леонид и Анджелика начали ругаться еще до прибытия на репетицию, конфликт продолжился на саундчеке. Из-за этого и произошло опоздание.

По словам очевидцев, супруги продолжили препираться даже на самом концерте, не стесняясь толпы в зале. Взвинченная Анжелика долго не выходила на дуэтную песню "Королева", а Леонид заметно нервничал. После концерта он умчал в гостиницу без жены. Из отеля он уехал в другой город, "забыв" Варум в номере. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", исполнительница потом в гордом одиночестве добиралась до Саранска, где у пары также был намечен концерт.