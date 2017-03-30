Леонид Якубович попал в хоспис

Эта грустная, но светлая и трогательная история началась не в Москве. Мальчику Лене 12 лет, он тщетно борется с раком. Он кочевал из одной больницы в другую, из одного города в другой, и наконец оказался в Москве. На протяжении всех своих мытарств мальчик развлекал себя игрой в "Поле чудес".

Тогда персонал хосписа "Дом с маяком" решил исполнить мечту тяжело больного подростка – встретиться с ведущим капитал-шоу "Поле чудес" Леонидом Якубовичем. В конце марта нa стрaницe в Facebook зaмeститeля дирeктoрa xoсписa Лиды Мoниaвa пoявилaсь зaпись с прoсьбoй помочь в осуществлении мечты Лени. Пользователи соцсети немедленно откликнулись на клич о помощи.

Леонид Якубович согласился встретиться с подростком. Телеведущий зашел в палату к Лене, держа в руках пакет с подарками. Для встречи с Леней Якубович выбрал черную рубашку и темный костюм. Телеведущий подарил подростку свою книгу с автографом и кружку "Поле чудес". А Леня своему кумиру – картину, которую он рисовал, пока еще мог владеть руками.

Теперь изображение будет храниться в музее "Поле чудес". Подросток говорил мало. Причина была не только в стеснении, но и в трубке, которая находилась в горле Лени. Тем не менее, он попросил шоумена, чтобы он передал ему привет во время съемки одной из выпусков программы. Якубович обещал, что в майском эфире "Поля чудес" будет привет для Лени, сообщается на официальном сайте хосписа.

Когда уже популярный ведущий собрался покинуть клинику для безнадежно больных детей, он побеседовал и с персоналом. Работники поблагодарили Якубовича за визит, а тот ответил, что любой бы на его месте поступил также. По мнению шоумена, очень несправедливо, что болеют дети.