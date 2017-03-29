Крутой мужик, знай это! Вот как как она хочет быть любимой, основываясь на ее знаке Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Она хочет быть вашей лучшей подругой.

Овен хочет отношений, наполненных интересными беседами со странными и увлекательными фактами о мире. В то же время, она хочет кого-то, с кем она может дурачиться и веселиться. Она хочет быть вашим лучшим другом и любовницей, вашим самым доверенным лицом и вашим партнером.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Она хочет показать идеальные отношения в Insta.

Тельцу хочется показать вашу совместную жизнь. У нее эстетичный вкус и яркая индивидуальность. Если вы хотите удержать Тельца в своей жизни, она должна увидеть, что вы уверенны в себе и у вас есть собственное мнение. Она также хочет убедиться, что вы — тот, кем она может похвастаться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Она хочет установить с вами настолько близкую связь, которой ни у кого не было.

Близнецы — самый страстный знак Зодиака, но он также самый рассеянный. Если вы любите женщину-Близнецы, вам нужно постоянно развиваться и позволить ей заботиться о вас. Чтобы хотеть быть с вами, ей нужно интересоваться вами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Она хочет вам доверять.

Раки очень эмоциональны, но осторожны. Они выстраивают стену вокруг их чувствительных сердец. Женщина-Рак хочет знать, что может доверять вам и опереться на вас в любой ситуации. Она хочет, чтобы вы были ее лучшим другом, поклонником и страстным любовником.

Лев (23 июля — 22 августа)

Она хочет быть преданной вам.

Львы известны своей гордостью и защитой собственной территории. Чтобы женщина-Лев была счастлива, вам нужно проявить свою преданность. Верные и честные мужчины — наиболее привлекательны для женщины-Льва, и, если вы хотите быть с ней, вам нужно показать, что вы безраздельно принадлежите ей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Она хочет расти вместе с вами.

Девы — мечтатели в том смысле, что они всегда стараются все сделать правильно для окружающих. Женщине-Деве нужен партнер, с кем она может расти, кто бросает ей вызов и одновременно принимает ее. Чтобы создать с Девой долгий и крепкий союз, вам нужно показать ей, что вы столь же амбициозны, как и она, и можете поддержать ее, когда она в этом нуждается.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Она хочет, чтобы ей поклонялись.

Управляемые Венерой Весы рождены для любви. Они самые романтичные из всех знаков Зодиака, и, чтобы Весы были счастливы, вам нужно быть так же страстно преданными им, как и они вам. Чтобы женщина-Весы была счастлива, вам нужно буквально носить ее на руках и благодарить каждый день, проведенный с ней.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Она хочет быть желанной.

Скорпионы, как известно, ревнивы, и очень страстны. Они должны знать, что вы желаете их так же, как и они вас. Женщина-Скорпион — это раскаленный огонь, спрятанный за улыбкой, спокойным поведением, и, если вы выбрали ее, вам нужно доказать, что она — единственная, с кем вы хотите быть.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Она хочет приключений.

Стрельцы – вечные странники. Они не желают осесть в уютном семейном гнездышке с партнером, а жаждут приключений. Чтобы сделать Стрельца счастливым, вам нужно будет внести в совместную жизнь авантюризм и веселье.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Она хочет планировать будущее с вами.

Козероги любят работать над чем-то и быть уверенными в завтрашнем дне. Они серьезно относятся к своей жизни и счастливы, когда, по их мнению, вы работаете над созданием семьи и здорового, процветающего партнерства.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Она хочет творить с вами.

Они бескорыстны и, кажется, были застигнуты врасплох вашими отношениями. Водолеи — одни из лучших любовников, они дадут вам все, что у них есть, и лелеют любовь, без которой вам не прожить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Она хочет быть для вас музой.

Рыбы делятся с вами своими мечтами и очень преданны своему партнеру. Они сыграют для вас свою любимую музыку, отправят ссылки на то, что их вдохновляет, напишут романтические письма и впустят вас в свой странный маленький мир. Рыбы очень чувствительны, поэтому вам нужно будет побороть их первоначальное жесткое поведение, чтобы завоевать доверие.