Смотрите: певица Бьянка жутко располнела

На неудачных снимках, которые попали на обозрение пользователей Сети, видно, что Бьянка поправилась в области живота и талии. Мнения по поводу полноты певицы разделились. Некоторые заявили, что нет ничего страшного в том, что артистка поправилась, со всеми такое случается. А другие заявили, что Бьянка им больше нравится стройной, и ей надо похудеть. А третьи считают, что артистка вообще находится в положении, пишет 7d.org.ua.

В сети обсуждают фото певицы Бьянки. Интернет пользователи заметили, что сексуальная певица набрала вес. Публикация от Новости Звезд (@newstarrussia) Мар 27 2017 в 8:55 PDT