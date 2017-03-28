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Смотрите: певица Бьянка жутко располнела

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Певица Бьянка. | ФОТО: Maksim Toome

В Сети появились недавние фотографии певицы Бьянки, которые шокировали ее поклонников. Она невероятно поправилась.

На неудачных снимках, которые попали на обозрение пользователей Сети, видно, что Бьянка поправилась в области живота и талии. Мнения по поводу полноты певицы разделились. Некоторые заявили, что нет ничего страшного в том, что артистка поправилась, со всеми такое случается. А другие заявили, что Бьянка им больше нравится стройной, и ей надо похудеть. А третьи считают, что артистка вообще находится в положении, пишет 7d.org.ua.

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