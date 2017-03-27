Кэти Топурия рассталась со своим мужем

Слухи о расставании Кэти Топурия и Льва Гейхмана появились после того, как в Сеть проникли фотографии, на которых якобы вокалистка группы "А-студио" занимается любовью с рэпером Гуфом во время отпуска на тропическом курорте. Они отрицали свои отношения, но как потом выяснилось, они вернулись оттуда одним рейсом.

Мама Кэти Топурия призналась, что разрыв между ее дочерью и бизнесменом произошел из-за того, что они живут очень далеко друг от друга и редко видяться.