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Кэти Топурия рассталась со своим мужем

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Кети Топурия | ФОТО: Instagram

Недавно в Сети появилась информация о том, что певица Кэти Топурия рассталась со своим мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Они еще не комментировали свой разрыв, но мать артистки решилась сделать это.

Слухи о расставании Кэти Топурия и Льва Гейхмана появились после того, как в Сеть проникли фотографии, на которых якобы вокалистка группы "А-студио" занимается любовью с рэпером Гуфом во время отпуска на тропическом курорте. Они отрицали свои отношения, но как потом выяснилось, они вернулись оттуда одним рейсом.

Мама Кэти Топурия призналась, что разрыв между ее дочерью и бизнесменом произошел из-за того, что они живут очень далеко друг от друга и редко видяться.

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