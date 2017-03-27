Начните утро с астрологии: гороскоп на 27 марта

Овен

Жизненный потенциал Овнов высок, представители данного знака полны сил, а их энергии и решительности можно только позавидовать. Профессиональные трудности не исключены, однако преодолены они будут быстро, во многом благодаря своевременному вмешательству влиятельных союзников. Впрочем, даже те, кто рассчитывает исключительно на собственные силы, добьются выдающихся результатов, если вспомнят о своих давних идеях.

Улучшается финансовое положение, возможно получение ценных подарков, в том числе – от близких людей. Любимый человек не поскупится на знаки внимания; некоторые Овны услышат романтические признания, другие получат предложение вступить в брак.

Телец

День будет удачным для Тельцов, однако жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, поэтому существует вероятность болезней и недомоганий. Постарайтесь правильно распределить силы и сосредоточиться на решении именно тех проблем, которые заслуживают вашего внимания. Весьма кстати будет помощь проверенных союзников, напомнят о себе и старые деловые партнеры.

Прекрасный день для общения с родственниками. Можно наладить семейные отношения, решить возникшие в последнее время проблемы. Появляется шанс изменить к лучшему личную жизнь. Однако помните, что сегодня звезды не ждут от вас проявления инициативы.

Близнецы

Профессиональные трудности весьма серьезны, и их преодоление потребует нешуточных усилий. Проявите целеустремленность, не сдавайтесь, если на вашем пути появятся преграды – упорство обязательно будет вознаграждено. Появляется шанс упрочить свой авторитет, заручиться поддержкой влиятельных людей и найти надежных союзников. При этом следует иметь в виду, что сегодня ваше личное обаяние отходит на второй план, а более важную роль играют деловые качества и опыт.

Семейные отношения прочны и гармоничны, вас будет радовать общение с родственниками, да и встречи со старыми друзьями оставят приятное впечатление. Могут напомнить о себе люди, с которыми вас некогда связывали нежнейшие чувства; не торопитесь возрождать оставшиеся в прошлом романтические связи.

Рак

Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Поэтому постарайтесь воздержаться от утомительной работы, проводите больше времени на свежем воздухе, откажитесь от привычек, наносящих вред организму. В остальном же день вполне благоприятен. Профессиональные успехи будут весьма значительны, неплохо пройдут деловые встречи, оставит приятное впечатление посещение развлекательных мероприятий.

Для многих Раков этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными, искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.

Лев

Позитивные тенденции преобладают, день будет приятным и удачным. Можно добиться неплохих результатов в работе и решении творческих задач, преуспеть в учебе, успешно провести важные переговоры. Ваш авторитет растет на глазах; появляется возможность наладить отношения с важными особами, принять участие в реализации очень значимых проектов. Не бойтесь идти на контакт с сильными мира сего – вы наверняка произведете благоприятное впечатление.