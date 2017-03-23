Прибалтийская красотка-модель решила развестись с актером Павлом Прилучным?

Накануне в своем микроблоге актриса Агата Муцениеце опубликовала снимок, на котором она запечатлена с грустным выражением лица. Под ним звезда сериала "Закрытая школа" написала: "Оказывается, можно очень сильно ошибаться... Даже много лет подряд". Некоторые подписчики актрисы сделали вывод, что Агата Муцениеце ошиблась в выборе супруга, за которым она замужем уже шесть лет. Артистка еще не комментировала предположения фолловеров, пишет 7d.org.ua.

Вот так по идее бывает, один миг решает все! Оказывается можно очень сильно ошибаться.. даже много лет подряд! Публикация от Agata M (@agataagata) Мар 22 2017 в 1:55 PDT