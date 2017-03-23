Прибалтийская красотка-модель решила развестись с актером Павлом Прилучным?
23. март 2017 16:07
Супруга известного российского актера Павла Прилучного Агата Муцениеце сообщила своим поклонникам печальную новость. Она сильно ошиблась в своем муже.
Накануне в своем микроблоге актриса Агата Муцениеце опубликовала снимок, на котором она запечатлена с грустным выражением лица. Под ним звезда сериала "Закрытая школа" написала: "Оказывается, можно очень сильно ошибаться... Даже много лет подряд". Некоторые подписчики актрисы сделали вывод, что Агата Муцениеце ошиблась в выборе супруга, за которым она замужем уже шесть лет. Артистка еще не комментировала предположения фолловеров, пишет 7d.org.ua.