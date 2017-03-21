Роза Сябитова призналась, каким на самом деле был брак ее дочери

Хейтеры знаменитой свахи считают, что подобными рассказами она лишь унижает и позорит свою наследницу.

О том, что дочь телеведущей Ксения, с большим размахом и помпой выданная матерью замуж, оказалась совершенно несчастлива в своем браке, СМИ заговорили несколько месяцев назад. Но тогда Роза Сябитова, не раскрывая карт, лишь намекнула, что действительно не смогла уберечь союз дочки с зятем, пишет Medikforum.

В своем новом интервью телесваха высказалась уже гораздо откровеннее. Она рассказала, что

молодой мужчина, Андрей Снетков, попросту сбежал от дочери довольно быстро после сыгранной многомиллионной свадьбы. По словам Сябитовой, они с Ксенией больше года скрывали этот факт от общественности. «Ксения рыдала… Он не спал с ней! Он не стал с ней жить как муж и мужчина. Уехал и все», — поделилась сваха в эфире Первого канала.